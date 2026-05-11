冠水対策工事が行われている秋田中央道路トンネルの通行規制は、4月29日にいったん解除されていましたが、5月11日夜から再び実施されます。秋田市の東西を結んでいる秋田中央道路のトンネル部分では冠水対策工事が行われています。通行規制が行われるのは5月11日から7月20日の平日で、午後9時から午前6時まで全面通行止めとなります。午前6時から午後9時までは通常通り通行できます。土曜、日曜、祝日の通行規制はありませんが、工