大分県の由布市と別府市にまたがる由布岳で夏山シーズンの到来を告げる山開き祭がありました。 10日は県内外から1000人以上の登山客が訪れ、早速、山登りを楽しんでいました。 ◆福岡からの登山客 「天気もいいし最高の一日になりそう」 スーパーボランティアとして知られる尾畠春夫さんの姿もあり、登山客に自作の杖をプレゼントしていました。