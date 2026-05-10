9日、新潟市にある米菓メーカーの新入社員が、研修の一環で田植えに挑戦しました。 米菓メーカーの亀田製菓にこの春、入社した約５０人が阿賀野市で田植えを体験しました。 一列に並んで手植えをしたり、実際に田植え機に乗るなどしました。 ■新入社員 「手間のかかるお米をみんなで作っていくんだという気持ちで一生懸命植えました」 ■新入社員 「６月から研究職に配属されるが、