黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系、午後1時放送）は、今年で放送開始50周年。5月11日放送では、番組がスタートした1976年の放送から、選りすぐりのお宝映像をお届けします。【写真】「徹子の部屋」初回のゲストは森繁久彌さん！当時はテープが貴重で、現存するのはわずか10本。その中から、初回ゲストの森繁久彌さんが自ら作詞作曲した歌を披露した映像をはじめ、嵐寛寿郎さんや東野英治郎さんの貴重なト