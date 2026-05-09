全国各地のご当地グルメを集めた「シューイチ全国うまいもの博」が5月9日から高知市のデパートで始まりました。9日から高知大丸で始まった「シューイチ全国うまいもの博」は日本テレビ系列の放送局が厳選した行列ができる名店の商品や話題のスイーツなどを集めた人気のイベントです。今回は高知初登場の6店を含む27店が出店。会場にはジューシーな肉汁が食欲をそそるメンチカツや、青森産のリ