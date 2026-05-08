瀬谷警察署（資料写真）瀬谷署は８日、未成年者誘拐の疑いで、横浜市南区八幡町、自称不動産業の男（２８）を現行犯逮捕した。逮捕容疑は、７日午前６時半ごろ、横浜市瀬谷区に住む高校３年の女子生徒（１７）と横浜駅付近で合流し、８日午前８時３５分ごろまでの間、静岡県熱海市の宿泊施設で女子生徒を支配下に置いて誘拐した、としている。署によると、男は容疑を否認し、「未成年という認識はなかった」と供述している。