北越高校の生徒らが死傷した磐越道のバス事故で、大きな動きがありました。警察は、運転していた胎内市の68歳の男を昨夜逮捕しました。そして、8日朝 バスと運転手を手配した会社に家宅捜索に入りました。 過失運転致死傷の疑いで逮捕されたのは、胎内市の無職・若山哲夫容疑者(68)です。若山容疑者は6日午前、福島県の磐越道でマイクロバスを運転中にガードレールに衝突。北越高校3年の男子生徒を死亡させたほか