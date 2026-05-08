パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラに対し、複数の強豪クラブが関心を寄せているようだ。7日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。現在23歳のバルコラは左右のウイング（WG）を主戦場とするプレーヤーで、母国の名門リヨンの下部組織出身。2021年11月にトップチームデビューを飾ると、2023年夏にはPSGへ活躍の場を移し、ここまで公式戦通算148試合出場38ゴール37アシスト