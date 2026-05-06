この時季は花粉や黄砂、紫外線などでお肌がゆらぎがち。そこでESSE読者のなかでとびきりの美容好きが「何度もリピートした」肌ケアアイテムをご紹介。サロン発の実力派から、ドラッグストアで手に入る身近な名品まで、普段使いしやすいアイテムがそろいました。1：汚れ落ちと保湿感のバランスがちょうどよい黄ぐすみを抑え透明感アップをサポート。コスパのいい大容量サイズ。【写真】酒粕パックでしっとり肌に「フェイシャルサロ