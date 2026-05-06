きのう閉幕した「となみチューリップフェア」で、海外からの外国人観光客の数が過去最多だったことがわかりました。台湾からの旅行者がおよそ9割を占めています。先月22日に開幕した「となみチューリップフェア」は、14日間の会期を終え、きのう閉幕しました。フェア運営本部によりますと、会期中の来場者数は29万3千人で、去年に比べて3万9千人、率にして11.7パーセント少なくなりました。目標としていた30万人