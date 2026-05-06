サッカーのJ2・J3百年構想リーグ。現在8連勝とチームの連勝記録を更新中のカターレ富山は、9連勝はなったのでしょうか？前節から中2日で迎えたきょうの試合。カターレは、前の試合からなんと全選手を入れ替え、ホームでJ3の讃岐と対戦しました。前半42分。ゴール前で体制を崩しながらもパスを受けた古川が今シーズン4点目となるゴールを決め、カターレが先制します。