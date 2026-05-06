フリーアナウンサーの望月理恵（54）が6日までに、自身のインスタグラムを更新。ファンとの交流を楽しんだ。望月はストーリーズで「質問はありますか？」と投稿。ファンからの「シミ対策を教えてください」とのリクエストに、「生放送があるのでシミ取りができなくて結構シミあります」と告白。「現状維持と思って保湿しっかりしてます」と伝えた。またスタイル維持については「ダントツ食事です」と、最も気をつけている