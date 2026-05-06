中原警察署（資料写真）６日午前３時２５分ごろ、川崎市中原区等々力の路上で、通行人の男性から「女性が出血して倒れている」と１１０番通報があった。同市高津区北見方３丁目の女性（５５）が頭から出血し、搬送先の病院で死亡が確認された。神奈川県警中原署がひき逃げ事件として捜査している。署によると、女性が発見されたのは丁字路交差点近くの路上で、数メートル先に自転車も倒れていた。