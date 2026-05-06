がんと闘いながらもステージに立ち、「人を勇気づけたい」と奔走するもりひさん＝昨年１２月（本人提供）治療法が確立されていない希少がんで闘病するもりひさん（２２）＝大阪府在住＝が１１日、川崎市川崎区のクラブチッタで催される音楽イベントに出演する。昨年４月に原因不明のまま左頰に穴が開き、現在は５センチほどに拡大。患部の消毒に伴う激しい痛みや抗がん剤治療と向き合いつつも「生きた証しを残したい」と奔走