こちらは、こいのぼり。黒部市の高橋川をまたいであげられている様子を、ドローンで撮影しました。青空のもと、雪をいただく立山連峰を背景に、風をはらんで悠々と泳いでいます。黒、赤、青、緑に黄色と、大小さまざまのおよそ60匹です。気持ちよさそうですね。このこいのぼりは、地元の立野地区と堀切地区の住民でつくる「高橋川を愛する会」が毎年あげています。きのうは強い風で一部のこいのぼりが落ちてしまい、回収する