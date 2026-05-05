新ジャガがおいしい季節になりました。みずみずしくて甘みのある新ジャガは、シンプルに味わうだけでも格別。今回は、農家の娘として旬の野菜レシピを発信しているセリナさんに、「揚げないカリもちポテト」のレシピを教えてもらいました。外はカリッ、中はもちっとした食感が楽しめる一品です！素材を味わう！オーブンで焼くだけ“新ジャガレシピ”フライドポテトはおいしいけれど、油をたっぷり使うのが気になる…という人も多い