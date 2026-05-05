ワールドツアー中の新型メルセデス・ベンツSクラスがスーパーGT開催の富士スピードウェイへ立ち寄り スーパーGT第2戦『FUJI GT 3Hours RACE GW SPECIAL』が5月3日予選・4日決勝で、静岡県の富士スピードウェイで開催されました。 その富士スピードウェイのAパドックに見慣れぬナンバーのメルセデス・ベンツが止まっていました。【画像】こりゃすげぇ！ 「新型Sクラス」を画像で見る！（24枚） この車は一体どういう目的で置かれて