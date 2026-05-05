由利本荘市で田んぼの見回りをしていた男性がクマに襲われ、けがをしました。県内でクマによる人への被害は今年に入って初めてです。現場は由利本荘市東由利の田んぼです。警察と消防によりますと午前8時20分ごろ「近くの田んぼでクマに襲われ顔や手足をけがしている」と近くに住む人から119番通報がありました。クマに襲われたのは40代の男性で、顔や右腕にけがをしてドクターヘリで病院に運ばれました。意識はあり、会話も