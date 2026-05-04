4月にスタートした新月9ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』。地上波連続ドラマ初主演の北村匠海さんは、水産高校の新米教師・朝野峻一を演じます。水産高校の生徒と教師が、宇宙食開発という夢に挑戦する、奇跡のような実話をもとにしたオリジナルストーリー。北村さんに、ドラマや演技への思いと、自身の役者人生における”先生”についてインタビューしました。​宇宙食開発！実話をもとにしたオリジナルストーリー北村匠海さん