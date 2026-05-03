JAXA（宇宙航空研究開発機構）のX線分光撮像衛星「XRISM（クリズム）」を使用して、爆発的に星が形成されているスターバースト銀河のひとつ「M82（Messier 82）」を観測した新たな研究成果を、国際研究チーム「XRISM Collaboration」が発表しました。ISAS（JAXA宇宙科学研究所）によると、XRISMはスターバースト銀河の中心に存在する高温ガスの速度の広がりを世界で初めて直接測定することに成功しました。研究チームの成果をまと