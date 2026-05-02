（台北中央社）東部の離島・蘭嶼に生息する絶滅危惧種、コウトウキシタアゲハの個体数回復を目指すプロジェクトが台湾師範大学のチームによって進められている。今年4月には日本から学者を招き、現地で調査を行った。同大によれば、コウトウキシタアゲハの幼虫はツル植物のコウシュンウマノスズクサのみを餌としている。だが、コウシュンウマノスズクサの生育地の範囲が狭い上に、環境破壊も相まって、コウトウキシタアゲハの個体