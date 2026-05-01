（台東中央社）台湾原住民（先住民）族、タオ族が多く暮らす東部・台東県の離島、蘭嶼で今年3月、20人乗りの伝統的な大型木造船「黄金友誼号」が完成した。6月初旬にはタオ族の人々が乗り込み、オーストロネシア語族としての関係が深く、祖先がかつて頻繁に往来していたとされるフィリピン北部のバタン諸島に向けた航海に挑戦する予定だ。黄金友誼号はタオ族に伝わる「チヌリクラン」と呼ばれる大型木造船で、行政院（内閣）原住民
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