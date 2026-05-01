野球の「WAR」について語った山本キャスタースポーツのニュースサイトを見ると、打率、ホームラン、打点、勝利数、防御率といった数字が並んでいますね。今はまだ気が早いですが、首位打者、ホームラン王、最多勝利のタイトルが誰になるのかを予想しながら楽しむ方も多いことでしょう。ここ数年は、評価の指標となる数値の種類が増えてきています。OPS（長打率と出塁率を足した値）などは一般的になってきましたが、多様な視点から