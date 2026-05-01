5月1日のメーデーのきょう大分市中心部でメーデー県中央集会が開かれ、参加者が賃金の引き上げや平和の実現を訴えました。 【写真を見る】メーデー県中央集会「団結の力で厳しい現状を変えよう」賃金の引き上げや世界平和を訴える大分 「たたかうメーデー県中央集会」は働く人たちの暮らしや権利を守ろうと毎年5月1日に開催されていて今年で97回目となります。 集会には県労