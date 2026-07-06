大阪市の拘置所の近くで6日午後、愛知県警が捜査対象として追っていた少年が川に飛び込み逃走しました。県警が行方を追っています。6日午後4時半前、大阪市都島区にある大阪拘置所の近くで、「男が逃走している」と愛知県警から大阪府警に110番通報がありました。捜査関係者などによりますと、愛知県警が組織犯罪に関連する捜査で行方を追っていた少年から任意で話を聴こうとしたところ、突然、捜査員を振り切って逃走したと