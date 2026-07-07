ニューストップ > スポーツニュース > サッカーニュース > コロンビアのベスト16進出で…興奮状態のサポーターに悲劇襲う 北中… 北中米ワールドカップ コロンビア代表 珍事件・まぬけな事件 スポーツニュース・トピックス theWORLD（ザ・ワールド） コロンビアのベスト16進出で…興奮状態のサポーターに悲劇襲う 北中米W杯 2026年7月7日 9時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと コロンビア代表が北中米W杯でガーナを破った際、珍事件が発生した 女性サポーターが車窓から身を乗り出し上半身裸で喜ぶも転落し入院する事態に 女性は大きなけがを負わなかったが、運転手に罰金が科せられたとのこと 記事を読む 関連の最新ニュース 北中米ワールドカップ 記事時間 07/07 11:04 アメリカ代表、ベルギーに1ー4で敗退…開催国3チームが全滅に 北中米W杯 記事時間 07/07 10:50 アメリカ代表、まさかの「ボーンヘッド」でベルギーに3点目献上 北中米W杯 記事時間 07/07 09:55 出場停止保留のアメリカ代表FW、FKゲットで好機演出 北中米W杯