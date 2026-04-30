（台北中央社）頼清徳（らいせいとく）総統は30日、台北市の総統府で自民党衆院議員の平将明、木原誠二、西野太亮の3氏と面会し、台湾と日本が互いの経済的強靭（きょうじん）性と競争力を高め、共に地域の平和と安定、繁栄を守ることに期待を寄せた。外交部（外務省）によると、平氏一行は4月29日〜5月1日の日程で台湾を訪問。頼総統はあいさつで、今回の訪台は台湾への固い支持が示されただけでなく、協力の機会をより多く発掘す