福山市立大学に情報工学を専門とする大学院の設置を要望です。福山商工会議所は、地域産業を担う理工系人材の育成のため福山市立大学に、情報工学を専門とする大学院の早期設置を求めました。要望を受け、大学側は再来年度の設置を目指し、検討するとしています。【2026年4月30日 放送】