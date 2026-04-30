（台北中央社）台湾高速鉄道（高鉄）は30日、来年下半期に営業運転に投入する予定の日本製新型車両N700STの実車を紹介する動画をフェイスブックに公開した。史哲（してつ）董事長（会長）は動画内で、従来型車両と比べた改良点や引き渡しまで残り100日となったことをアピールした。日本で製造が進むN700STの第1編成は7月に工場を出場し、8月にも台湾に到着する見通し。史董事長は特徴的な先頭車両の形状に触れ、トンネル進入時に発