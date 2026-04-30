広島市中区にある百貨店の屋上では、名古屋発の新たなビアガーデンがオープンし、さっそくにぎわいを見せています。広島三越の屋上にオープンしたのは、「ビアガーデンマイアミ」です。名古屋で60年以上続く屋上ビアガーデンで、全国で4店舗目となります。それぞれのテーブルで、肉や魚介類などの食材を自由に焼けるのが特徴です。100種類以上のメニューを、食べ放題・飲み放題で