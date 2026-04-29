（台北中央社）日本政府が29日に発表した2026年春の外国人叙勲受章者で、書道分野における日本・台湾間の文化交流の促進に寄与したとして、台湾から書道家の張炳煌さんが選ばれた。旭日小綬章が贈られる。日本の対台湾窓口機関、日本台湾交流協会は張さんについて、書道家、国際書道連盟会長、中華民国書学会会長として、書道を通じた日台交流の推進に尽力したと説明。日台合同展・国際連盟展の主導、日本での書籍・個展、淡江大学