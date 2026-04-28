（台北中央社）日本統治時代に台湾初の百貨店として台北市に開業した「菊元百貨店」を前身とする建物が「台北市歴史建築」から「直轄市定古跡」に昇格することが27日、同市の文化財に関する審議会で決まった。古跡としての価値を有し、当時を代表する建築技術が用いられていることが評価された。菊元百貨店は台北の栄町（現衡陽路一帯）で1932年に開業。日本の実業家、重田栄治が創業した。当時、民間の建物としては最高の高さを誇