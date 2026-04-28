（台北中央社）国防部（国防省）は27日、中国軍の艦船2隻が同日、離島・澎湖の南西の海域に進入して活動したのを確認したと発表した。国軍の海・空の兵力が厳密に監視し、適切に対処したと強調した。同部は併せて映像を公開。同海域に進入したのは駆逐艦「旅洋2型」と護衛艦「江開2型」で、2隻は編隊を組んでいたとした。また、同部は28日、同日午前6時までの24時間に中国の軍艦9隻、軍用機延べ22機が台湾海峡周辺で活動しているの