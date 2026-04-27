修繕積立金の値上げ通知、あなたならどうする？ 不動産投資にピリッと「攻めのスパイス」を！ 今回は、オーナー様なら誰しも直面する「修繕積立金値上げの通知」が届いた時の対処法についてです。 「毎月の手残りが減るから、もう手放した方がいいのかな……？」 と不安を抱える方は多いですが、結論から言えば、まずはその値上げが「妥当な計画」か「危険なサイン」か、中身をしっかり見極めることが重要です