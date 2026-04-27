「勉強会」といってもさまざまだが、いわゆる自己啓発だけでなく、マルチまがいのネットワークビジネスや高額なスピリチュアル系商品の勧誘を受けることになるケースも（写真はイメージ）あらゆるメディアから日々、洪水のように流れてくる経済関連ニュース。その背景にはどんな狙い、どんな事情があるのか？『週刊プレイボーイ』で連載中の「経済ニュースのバックヤード」では、調達・購買コンサルタントの坂口孝則氏が解説。得