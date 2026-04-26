文学的・哲学的歌詞の世界観を武器とする7人組ダンスヴォーカルグループ・原因は自分にある。（通称・ゲンジブ）が、全5都市を回るグループ史上最大規模の全国ツアー＜LIVE TOUR 2026 輪廻の箱庭＞を開催。全17公演で約37,000人を動員し、4月25、26日の仙台サンプラザホール公演でツアーファイナルを迎えた。彼ら特有の虚像と実像が交ざり合う世界観により、より生々しくエモーショナルなステージを展開して、全公演をソールドアウ