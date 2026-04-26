感謝と労いのパレード！25日、東京日本橋で行なわれたミラノ・コルティナ2026冬季五輪・パラリンピックの日本代表選手団による応援感謝パレードに行ってまいりました。告知も控えめ、時期も冬から春に変わったあとのゆっくり開催というところもあってほどよい感じのにぎわいのなか、目の前を過ぎ行く選手たちに感謝と労いを届ける素敵な機会を得られました。目の前でりくりゅうの応援感謝リフトも見られましたしね！↓パレードの模