【佐渡と歩んだ10年】新潟県佐渡市は、スポーツツーリズムを通じて地域を盛り上げる事業と、それにかける思いにおいて、日本の自治体の中でもトップクラスだと私は感じています。私はこれまで20回近く佐渡を訪れてきました。その多くは、島で開催される4つのスポーツイベント、「佐渡トキマラソン」「佐渡ロングライド210」「佐渡オープンウォータースイミング」「佐渡国際トライアスロン大会」にゲストとして招かれたものです。【