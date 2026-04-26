東京駅一番街 東京キャラクターストリート にて『シュガーバニーズPOP UP STORE×むにゅぐるみパティオ』が、2026年4月24日（金）〜2026年5月7日（木）の期間で開催中だ。＞＞＞POP UP STORE販売物やノベルティをチェック！（写真3点）シュガーバニーズは、ふたごの世界「バニーズフィールド」に住む、天才パティシエの兄弟。ふたりが作るお菓子は、食べたらみんなが幸せになる、不思議なスイーツ。そんなシュガーバニーズとむにゅ