暑さが本格化する前にすませておきたい「エアコン掃除」。特別な道具を使わず、家庭でできる掃除術と、知っておきたいNGポイントを紹介します。解説してくれるのは、クリンネスト1級のせのお愛さん。GWに点検しておくのもおすすめです。エアコン掃除は「無理なくできる範囲」まで家庭で行うエアコン掃除の基本は、「無理なく手入れができる範囲まで」にとどめることが大切です。本体の外側、フィルター、吹き出し口の手前など、「