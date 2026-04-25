（台北中央社）25日午後3時16分ごろ、北東部・宜蘭県近海を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは69キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.8と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度3＝北東部・宜蘭県▽震度2＝北部・台北市、新北市、桃園市、東部・花蓮県▽震度1＝北部・基隆市、新竹県、新竹市、中部・台中市、苗栗県、彰化県、南投県（編集：羅友辰）