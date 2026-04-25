猫が『頭突き』をするときの理由とは？ 1.大好きの気持ちを伝えている 猫があなたにコツンと頭を押しつけてくる行動は、愛情表現のひとつです。 理由は、猫が安心できる相手にだけ見せる行動だから。警戒心の強い動物である猫にとって、自分から距離を詰めるのは信頼の証といえます。 たとえば、ソファでくつろいでいるときに顔や腕に「ぐいっ」と頭を押し当ててくることはあります。 猫にとって無言でも