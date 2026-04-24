（台北中央社）24日の台湾株式市場で、加権指数は終値で前日比1218.25ポイント（3.23%）高の3万8932.4となり、過去最高を更新した。1日の上げ幅としては史上5番目の大きさとなった。主力銘柄の台湾積体電路製造（TSMC）は取引時間中に一時2190元の高値を付け、終値も前日比105元高の2185元で過去最高となった。金融監督管理委員会（金融庁に相当）が23日、台湾株に投資する国内の株式型投資信託やアクティブ型（積極運用型）の上場