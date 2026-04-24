ヤマト運輸がかつて全国約3万人いた業務委託の配達員「クロネコメイト」との団体交渉を拒否した問題で4月23日、和解協定が締結された。 協定書の中で、ヤマト運輸は「組合らが申し入れた団体交渉に応じるべきであったにもかかわらず、会社がこれに応じなかった」として団体交渉に応じる義務の違反を事実上認めたうえで、遺憾の意を表明。組合側は同日午後に会見を開き「業務委託契約の配達員であっても労働組合法上の労働者で