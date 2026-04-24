航空機内へのモバイルバッテリー持ち込みなどが24日から厳格化され、大分空港を利用する航空会社各社でも利用客に注意を呼びかけています。 【写真を見る】モバイルバッテリー持ち込み厳格化大分空港でも呼びかけ違反すると罰則も 世界各地で航空機内でモバイルバッテリーが発火するトラブルが相次いだことから、国は24日から持ち込みなどの規制を強化しました。 これまでのルールに加えて今回新た