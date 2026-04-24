バルセロナが、パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するフランス代表FWブラッドリー・バルコラ（23）の獲得に興味を持っているようだ。今季のラ・リーガで首位を独走するバルセロナだが、マンチェスター・ユナイテッドからレンタルで加入しているイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードの去就が不透明となっている。今季のリーグ戦27試合で6ゴール6アシストを記録している同選手の代替案を探し始めているという。スペイン『S