（東京中央社）北部・新竹県に本部を置く公的研究機関、工業技術研究院（ITRI）は21日、製薬企業発の研究開発施設「湘南ヘルスイノベーションパーク」（湘南アイパーク）を運営するアイパークインスティチュートと、ヘルスケア・創薬分野における台日連携強化を目的とした覚書（MOU）に調印した。研究開発や臨床研究、製造領域での能力統合を行い、台日の相互補完体制を築くことを狙う。調印式は、東京都内で同日に始まった医薬品