さぬき讃サンはなやか大使知事訪問(2024年7月) かがわ農産物流通消費推進協議会と香川県は「さぬき讃フルーツ」「さぬき讃ベジタブル」「さぬき讃レモン」「さぬき讃フラワー」の認知度向上や消費拡大を図っています。これらの「さぬき讃シリーズ」をイベントやキャンペーンでPRする「さぬき讃サンはなやか(花野果)大使」を5月31日まで募集しています。活動期間は2026年6月から2027年3月まです。