ウーバーイーツにまつわる川柳を発表します！連載【ギグワーカーライター兼ウーバーイーツ組合委員長のチャリンコ爆走配達日誌】第147回ウーバーイーツの日本上陸直後から配達員としても活動するライター・渡辺雅史が、チャリンコを漕ぎまくって足で稼いだ、配達にまつわるリアルな体験談を綴ります！＊＊＊毎年話題となる「サラリーマン川柳」。現在はサラリーマンという枠を超え「サラっと一句！わたしの川柳」という名前に