観光こそが21世紀を支える産業として期待されるなか、世界中のあらゆる国と地域が次なるディスティネーションにならんとし、その競争は激しさを増すばかりだ。人間性回復から新たなる「つながり」の形成、そして自然の再生まで、多様化するウェルネスツーリズムの現在地と未来を見ていこう。